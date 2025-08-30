Partido América vs. Pachuca si será a puerta cerrada; boletos serán reembolsados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El partido entre Club América y Pachuca, correspondiente a la jornada 7 del Torneo Apertura 2025, se jugará a puerta cerrada este sábado 30 de agosto, a las 21:05 horas, en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México.
La decisión fue tomada por instrucciones de la Alcaldía Benito Juárez, luego de que personal de seguridad del Club América impidiera el paso a vecinos sobre la calle Indiana, bloqueando incluso el acceso a una persona que requería atención médica.
El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, defendió la medida señalando que "la prioridad es la seguridad de los vecinos, incluso por encima de intereses económicos o deportivos".
El Club América informó en sus redes sociales que Ticketmaster México será responsable del reembolso total para quienes ya habían adquirido entradas. Sin embargo, hasta ahora no se ha dado a conocer el procedimiento detallado.
Además, se anticipó que los abonados azulcremas recibirán beneficios compensatorios debido a la suspensión del acceso al estadio.
Fecha: Sábado 30 de agosto de 2025
Hora: 21:05 horas (centro de México)
Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes (sin público)
Transmisión en México: Canal 5, TUDN y ViX
Transmisión en EE.UU.: Univisión, TUDN y ViX
La medida ha generado opiniones encontradas entre la afición: algunos consideran que se protege a los vecinos, mientras que otros piensan que se exageró la sanción. Las autoridades reiteraron que esta acción busca garantizar el cumplimiento de la normatividad urbana y prevenir incidentes futuros durante los partidos.
