Partido América vs. Pachuca si será a puerta cerrada; boletos serán reembolsados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El partido entre Club América y Pachuca, correspondiente a la jornada 7 del Torneo Apertura 2025, se jugará a puerta cerrada este sábado 30 de agosto, a las 21:05 horas, en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México.

La decisión fue tomada por instrucciones de la Alcaldía Benito Juárez, luego de que personal de seguridad del Club América impidiera el paso a vecinos sobre la calle Indiana, bloqueando incluso el acceso a una persona que requería atención médica.

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, defendió la medida señalando que "la prioridad es la seguridad de los vecinos, incluso por encima de intereses económicos o deportivos".