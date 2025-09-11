¡Partidazo en el TSM! México vs Uruguay, rumbo al Mundial 2026

Torreón, Coahuila (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana enfrentará a su similar de Uruguay el próximo 15 de noviembre de 2025, en el Estadio TSM Corona de Torreón, Coahuila, como parte de la Fecha FIFA y su preparación rumbo al Mundial 2026.

El anuncio oficial se realizó este jueves en conferencia de prensa con la presencia de Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), y Duilio Davino, director deportivo de la Selección Mayor varonil.

“Uno de los compromisos ha sido tener más juegos en México, de cara a la Copa del Mundo en la que seremos anfitriones. Por eso es muy importante jugar en Torreón”, destacó Ivar Sisniega.

El directivo también subrayó que el técnico nacional, Javier Aguirre, busca enfrentar a selecciones de alto nivel que exijan al Tricolor y permitan evaluar a los jugadores de cara a su inclusión en la lista final para la Copa del Mundo.

“Estos rivales como Ecuador, Colombia y Uruguay están entre los 20 mejores del mundo y acaban de terminar su eliminatoria”, añadió.

Uruguay, ya clasificado al Mundial, representa una prueba de alto calibre para México, tanto por su historia como por su competitividad actual.