Para evitar grito homofóbico, FMF limita acceso de aficionados al estadio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) reiteró su postura de cero tolerancia al grito homofóbico que algunos aficionados lanzan al portero rival en partidos de la Selección Mexicana.

En un esfuerzo para erradicar el famoso grito, la FMF señaló que en los próximos dos partidos de la Selección Mexicana como local iniciará la implementación de nuevas medidas, como son: el ingreso de un grupo de aficionados controlado y no se contará con venta de boletos al público.

Las medidas a implementar a partir de estos dos siguientes partidos continuarán vigentes en todos los partidos de local de la Selección rumbo al Mundial y están basadas en 4 pilares: Control de acceso, Experiencia Positiva, Seguridad y Consecuencias, señaló la FMF.

Control de acceso: Los aficionados deberán registrar su boleto, con sus datos, en un sitio web, ya habilitado para el registro, que les arrojará un código QR. Éste tendrá que ser presentado en la puerta del estadio junto con su identificación y el boleto para su acceso.

Experiencia positiva: Dentro del estadio se implementarán dinámicas que promuevan la sana convivencia y la participación de la afición como lo que son: un jugador muy importante.

Seguridad: Se incrementará la cantidad de guardias de seguridad capacitados para identificar y retirar del estadio a quienes incidan en actos de discriminación.

Consecuencias: Las personas que sean retiradas del estadio no podrán asistir a los partidos del TRI, operados por la FMF, por un plazo de 5 años.

“Con estas medidas, sumadas a los esfuerzos anteriores, que seguiremos llevando a cabo, buscamos que se terminen los actos discriminatorios, que se deje de afectar a nuestra Selección Nacional y que sean castigadas las personas responsables y no la mayoría de nuestra afición, que ya entendió que el grito de 'puto' no hace más que afectarnos a todos", señaló Yon de Luisa, presidente de la FMF.

“No podemos tolerar actos discriminatorios, no podemos jugar en estadios vacíos, no podemos poner en riesgo que las autoridades del fútbol nos quiten puntos, ni afecten nuestro desempeño deportivo. Invitamos a nuestra gran afición, que quiere apoyar a la Selección, a adoptar estas medidas que nos permitan contar con su apoyo en todos los partidos”, añadió.

Cabe recordar que en noviembre del año pasado, la FIFA castigó al TRI, por este grito de la afición, con dos partidos sin público, sin embargo la FMF apeló el castigo ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), mismo que este día concedió a la FMF la autorización de jugar con público los partidos del 30 de enero y del 2 de febrero.