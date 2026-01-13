Parón en la Liga MX: Tri enfrentará a Panamá y Bolivia antes del Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque no se trata de una Fecha FIFA oficial, el torneo Clausura 2026 de la Liga MX vivirá su primer parón del semestre debido a los partidos amistosos que disputará la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia, como parte de su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El equipo dirigido por Javier Aguirre aprovechará este receso para reunir al plantel sin restricciones, ya que los 18 clubes de Primera División acordaron ceder a sus jugadores convocados en apoyo al proceso mundialista.
La pausa será de 12 días, periodo en el que no habrá actividad oficial en la Liga MX. El objetivo es que los equipos con más jugadores seleccionados no se vean perjudicados, manteniendo equilibrio competitivo en la Fase Regular del torneo.
México vs Panamá
Jueves 22 de enero – 19:00 horas (centro de CDMX)
México vs Bolivia
Domingo 25 de enero – 13:00 horas (centro de CDMX)
Ambos encuentros se jugarán fuera del país, en sedes por confirmar en Centro y Sudamérica.
La última jornada antes del receso estará marcada por un duelo de alto impacto entre Pachuca y América, programado para:
Domingo 18 de enero – 19:00 horas (centro de CDMX)
Estadio Hidalgo
Este encuentro no será transmitido por televisión abierta ni de paga, lo que ha generado expectativa entre los aficionados.
Una vez concluidos los partidos del Tri, los futbolistas regresarán a sus clubes para reincorporarse a los entrenamientos de cara a la Jornada 4 del Clausura 2026, que iniciará con el siguiente duelo:
Puebla vs Toluca
Viernes 30 de enero – 19:00 horas (centro de CDMX)
Estadio Cuauhtémoc
El partido más atractivo de ese fin de semana será el que enfrenten América y Necaxa, desde la capital del país, apenas un día después del regreso oficial de la actividad.
