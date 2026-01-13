Parón en la Liga MX: Tri enfrentará a Panamá y Bolivia antes del Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque no se trata de una Fecha FIFA oficial, el torneo Clausura 2026 de la Liga MX vivirá su primer parón del semestre debido a los partidos amistosos que disputará la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia, como parte de su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El equipo dirigido por Javier Aguirre aprovechará este receso para reunir al plantel sin restricciones, ya que los 18 clubes de Primera División acordaron ceder a sus jugadores convocados en apoyo al proceso mundialista.

¿Cuánto durará el parón?

La pausa será de 12 días, periodo en el que no habrá actividad oficial en la Liga MX. El objetivo es que los equipos con más jugadores seleccionados no se vean perjudicados, manteniendo equilibrio competitivo en la Fase Regular del torneo.

Partidos de la Selección Mexicana en enero:

México vs Panamá

Jueves 22 de enero – 19:00 horas (centro de CDMX)

México vs Bolivia

Domingo 25 de enero – 13:00 horas (centro de CDMX)

Ambos encuentros se jugarán fuera del país, en sedes por confirmar en Centro y Sudamérica.

Último partido antes del parón: Pachuca vs América

La última jornada antes del receso estará marcada por un duelo de alto impacto entre Pachuca y América, programado para:

Domingo 18 de enero – 19:00 horas (centro de CDMX)

Estadio Hidalgo

Este encuentro no será transmitido por televisión abierta ni de paga, lo que ha generado expectativa entre los aficionados.