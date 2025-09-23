Paquetes de comida en el Mundial 2026 alcanzan los 275 mil pesos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A menos de un año del arranque del Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, la FIFA ha comenzado a detallar los paquetes de hospitalidad que estarán disponibles en los estadios, incluyendo alimentos y bebidas. Sin embargo, los precios de estos servicios han generado una fuerte controversia entre los aficionados, particularmente por su alto costo.

Uno de los escenarios que ha dado a conocer estos paquetes es el Estadio Banorte, sede en México, donde se ofrecerán tres tipos de paquetes con precios que van desde los 5 mil hasta los 275 mil pesos mexicanos por partido.

Según reportes recientes, los precios se dividen en tres niveles:

Paquete básico – $320 USD (≈ 5,800 pesos mexicanos)

Incluye:

1 baguette

Papas fritas

Nueces surtidas

6 cervezas

Refrescos o agua

1 brownie de chocolate

Paquete intermedio – $10,560 USD (≈ 193 mil pesos mexicanos)

Incluye alimentos y bebidas para 12 personas: