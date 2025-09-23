Deportes

Paquetes de comida en el Mundial 2026 alcanzan los 275 mil pesos

ESPECIAL
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A menos de un año del arranque del Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, la FIFA ha comenzado a detallar los paquetes de hospitalidad que estarán disponibles en los estadios, incluyendo alimentos y bebidas. Sin embargo, los precios de estos servicios han generado una fuerte controversia entre los aficionados, particularmente por su alto costo.

Uno de los escenarios que ha dado a conocer estos paquetes es el Estadio Banorte, sede en México, donde se ofrecerán tres tipos de paquetes con precios que van desde los 5 mil hasta los 275 mil pesos mexicanos por partido.

Según reportes recientes, los precios se dividen en tres niveles:

Paquete básico – $320 USD (≈ 5,800 pesos mexicanos)

Incluye:

  • 1 baguette

  • Papas fritas

  • Nueces surtidas

  • 6 cervezas

  • Refrescos o agua

  • 1 brownie de chocolate

Paquete intermedio – $10,560 USD (≈ 193 mil pesos mexicanos)

Incluye alimentos y bebidas para 12 personas:

  • Papas fritas y cacahuates

  • Hamburguesas, hot dogs y boneless

  • 1 botella de licor

  • 24 cervezas

  • 24 refrescos

  • 24 botellas de agua

Paquete premium – $15,000 USD (≈ 275 mil pesos mexicanos)

También para 12 personas, con un menú más sofisticado:

  • Crudités y ensaladas de frutos rojos

  • Sandwiches vegetarianos y buffalo wings

  • Brisket, tabla de quesos y carnes frías

  • 2 botellas de licor

  • Cervezas, refrescos y agua

¿Hasta cuándo se pueden adquirir?

Los paquetes estarán disponibles para su compra hasta el 31 de diciembre de 2025, aunque los precios pueden variar según el palco y la cantidad de invitados. La FIFA aún no ha confirmado si estos paquetes estarán disponibles en los tres países sede o si cada estadio manejará sus propias tarifas.

Aunque estos paquetes están enfocados a zonas VIP y palcos, la reacción de la afición no se ha hecho esperar, especialmente entre seguidores mexicanos que consideran excesivos los precios para un evento deportivo que debería ser más incluyente.

