Paquetes de comida en el Mundial 2026 alcanzan los 275 mil pesos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A menos de un año del arranque del Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, la FIFA ha comenzado a detallar los paquetes de hospitalidad que estarán disponibles en los estadios, incluyendo alimentos y bebidas. Sin embargo, los precios de estos servicios han generado una fuerte controversia entre los aficionados, particularmente por su alto costo.
Uno de los escenarios que ha dado a conocer estos paquetes es el Estadio Banorte, sede en México, donde se ofrecerán tres tipos de paquetes con precios que van desde los 5 mil hasta los 275 mil pesos mexicanos por partido.
Según reportes recientes, los precios se dividen en tres niveles:
Incluye:
1 baguette
Papas fritas
Nueces surtidas
6 cervezas
Refrescos o agua
1 brownie de chocolate
Incluye alimentos y bebidas para 12 personas:
Papas fritas y cacahuates
Hamburguesas, hot dogs y boneless
1 botella de licor
24 cervezas
24 refrescos
24 botellas de agua
También para 12 personas, con un menú más sofisticado:
Crudités y ensaladas de frutos rojos
Sandwiches vegetarianos y buffalo wings
Brisket, tabla de quesos y carnes frías
2 botellas de licor
Cervezas, refrescos y agua
Los paquetes estarán disponibles para su compra hasta el 31 de diciembre de 2025, aunque los precios pueden variar según el palco y la cantidad de invitados. La FIFA aún no ha confirmado si estos paquetes estarán disponibles en los tres países sede o si cada estadio manejará sus propias tarifas.
Aunque estos paquetes están enfocados a zonas VIP y palcos, la reacción de la afición no se ha hecho esperar, especialmente entre seguidores mexicanos que consideran excesivos los precios para un evento deportivo que debería ser más incluyente.
mrh