Panini revela portada del álbum del Mundial 2026; México tendrá su propia edición

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A unos días del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Panini presentó oficialmente una portada especial para su álbum de cromos, en un evento realizado en Estados Unidos. Además, se confirmó que en los próximos meses se publicará una versión exclusiva para México, lo que ha entusiasmado a millones de coleccionistas y aficionados al fútbol.

La edición de este año será la colección más grande que Panini haya lanzado, con motivo del nuevo formato del Mundial, que reunirá a 48 selecciones en tres países: Canadá, Estados Unidos y México. Esta será la primera vez que Panini dedica portadas regionales a los países anfitriones.

La portada revelada rinde homenaje a Canadá y Estados Unidos, y fue presentada en Nueva York Nueva Jersey, ciudad donde se celebrará la final de la Copa Mundial de la FIFA en julio de 2026. El diseño incorpora el emblema oficial del torneo, el trofeo del Mundial y la icónica imagen de la chilena del italiano Carlo Parola, símbolo de Panini desde 1965.