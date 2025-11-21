Pachuca elimina a Pumas con contundente 3-1 en el Play-In del Apertura 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un encuentro lleno de intensidad y con sabor a eliminación, Pachuca venció 3-1 a Pumas en el Estadio Hidalgo, asegurando su continuidad en el Apertura 2025 y dejando fuera del torneo al equipo universitario.

El duelo, correspondiente al Play-In del certamen, estuvo marcado por la urgencia de ambos equipos. Pachuca estrenaba dirección técnica con Esteban Solari, tras la salida de Jaime Lozano, mientras que Pumas llegaba con ausencias importantes y la presión de mantenerse con vida.

Desde los primeros minutos, los Tuzos impusieron condiciones. El primer gol llegó al minuto 33, cuando Enner Valencia definió dentro del área tras una jugada que el arquero Keylor Navas no logró controlar. Apenas siete minutos después, al 40’, Pachuca volvió a golpear con un segundo tanto que minó el ánimo de los auriazules.

En el segundo tiempo, Robert Kennedy marcó el tercero para los locales con un remate certero, aprovechando los espacios dejados por Pumas en su intento por reaccionar.