Pádel en auge; así se vive el fenómeno deportivo en Morelia

Morelia tendrá otra opción, en abril de este año, el Ayuntamiento anunció la construcción de canchas de pádel dentro de la Unidad Deportiva Morelos-Indeco, proyecto elegido por la ciudadanía a través del Presupuesto Participativo 2025.

El pádel no solo es deporte: es negocio. Desde la creación de clubes hasta la venta de equipos, academias infantiles y contenido digital especializado, emprendedores en todo México —y ya también en Michoacán— están capitalizando esta fiebre.

Su carácter social lo convierte en una actividad ideal para fidelizar usuarios y crear comunidad. Las redes sociales, los influencers y la retransmisión de partidos han sido clave en su difusión.

En Morelia, ya se organizan torneos estatales, clínicas infantiles y se proyecta una futura liga michoacana.

Eventos como la Hexagon Cup, con equipos dirigidos por figuras como Robert Lewandowski, Eva Longoria o Andy Murray, han puesto al pádel en el radar global. Con más de 2.5 millones de espectadores y una explosión de impresiones en redes sociales, este deporte se convierte en un escaparate perfecto para patrocinadores y celebridades.