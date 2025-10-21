Pádel en auge; así se vive el fenómeno deportivo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que comenzó como una solución casera para evitar que una pelota se escapara del jardín terminó por revolucionar el mundo del deporte. En 1969, en Acapulco, el empresario Enrique Corcuera dio origen al pádel, una disciplina que hoy mueve millones y es practicada por celebridades y aficionados en más de 90 países.
En 1990, se celebró el primer mundial de pádel. En 2005, nace el circuito profesional. Hoy, lo practican más de 30 millones, y Morelia no es la excepción.
Durante la pandemia surgió la necesidad de moverse, de conectar, de respirar aire fresco en medio del caos. Y fue precisamente en esos momentos cuando en México se encendió la chispa de un deporte que parecía esperar su momento: el pádel.
Hoy, Morelia cuenta varios clubes establecidos y ya se celebran torneos estatales con aval de la Federación Mexicana de Pádel.
Pádel Bros Club
Villas del Monte 511, Jesús del Monte
Lun–Vie 6:00–23:00, Sáb 8:00–21:00, Dom 8:00–18:00
8 canchas (6 techadas)
Costo: desde $400 por hora
Pádel Arcángeles
Salvador Iriarte Montes 50, Valle Verde
Lun–Sáb 7:00–00:00, Dom 8:00–19:00
3 canchas
Costo: desde $350 por hora
Américas Pádel
Canadá y Venezuela, Las Américas
Lun–Sáb 7:00–23:00, Dom 7:00–20:00
4 canchas
Costo: desde $400 por hora
Ananda Pádel House
Cutzi 429, Félix Ireta
Lun–Sáb 7:00–23:00, Dom 7:00–15:00
Costo: desde $400 por hora
Club Britania
Av. México 475, Américas Britania
Mar–Sáb 6:00–22:00, Dom 7:00–19:00
Costo: membresía
Pádel Nostro
Batalla de Casa Mata 1270, Chapultepec Sur
Informes: 443 405 1037
Costo: desde $400 por hora
Topsport Pádel Club
Av Acueducto 758, Chapultepec Nte., 58260 Morelia, Mich.
Lun-Vie 6:00–23:00, Sáb 7:00–23:00, Dom 7: 00–20:00
Costo: desde $350 por hora
Morelia tendrá otra opción, en abril de este año, el Ayuntamiento anunció la construcción de canchas de pádel dentro de la Unidad Deportiva Morelos-Indeco, proyecto elegido por la ciudadanía a través del Presupuesto Participativo 2025.
El pádel no solo es deporte: es negocio. Desde la creación de clubes hasta la venta de equipos, academias infantiles y contenido digital especializado, emprendedores en todo México —y ya también en Michoacán— están capitalizando esta fiebre.
Su carácter social lo convierte en una actividad ideal para fidelizar usuarios y crear comunidad. Las redes sociales, los influencers y la retransmisión de partidos han sido clave en su difusión.
En Morelia, ya se organizan torneos estatales, clínicas infantiles y se proyecta una futura liga michoacana.
Eventos como la Hexagon Cup, con equipos dirigidos por figuras como Robert Lewandowski, Eva Longoria o Andy Murray, han puesto al pádel en el radar global. Con más de 2.5 millones de espectadores y una explosión de impresiones en redes sociales, este deporte se convierte en un escaparate perfecto para patrocinadores y celebridades.
RPO