Ousmane Dembélé conquista el Balón de Oro en su primera nominación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un hecho sin precedentes, el futbolista francés Ousmane Dembélé fue galardonado con el Balón de Oro 2025, tras una temporada histórica con el Paris Saint-Germain (PSG), donde fue pieza clave para conseguir el Triplete.

A sus 28 años, Dembélé logró la hazaña en su primera nominación al prestigioso premio, rompiendo en lágrimas durante la ceremonia al dedicar el galardón a su madre y recordar su paso por el FC Barcelona. El extremo también agradeció al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, y al entrenador Luis Enrique, a quienes calificó como “figuras paternas” dentro del vestuario.