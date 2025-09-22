Ousmane Dembélé conquista el Balón de Oro en su primera nominación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un hecho sin precedentes, el futbolista francés Ousmane Dembélé fue galardonado con el Balón de Oro 2025, tras una temporada histórica con el Paris Saint-Germain (PSG), donde fue pieza clave para conseguir el Triplete.
A sus 28 años, Dembélé logró la hazaña en su primera nominación al prestigioso premio, rompiendo en lágrimas durante la ceremonia al dedicar el galardón a su madre y recordar su paso por el FC Barcelona. El extremo también agradeció al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, y al entrenador Luis Enrique, a quienes calificó como “figuras paternas” dentro del vestuario.
El Balón de Oro, creado en 1956 y otorgado por periodistas de los países mejor clasificados en el ranking FIFA, consolidó así a Dembélé como el sexto futbolista francés en ganarlo, sumándose a leyendas como Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane y Karim Benzema.
Con este triunfo, Ousmane Dembélé no solo conquista la cima individual del fútbol, sino que marca una era en la historia del PSG, club con el que alcanzó logros colectivos inéditos, y se convierte en uno de los nombres más importantes del deporte en 2025.
BCT