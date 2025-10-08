Otra vez Argentina, rival de México en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Albiceleste, con su mística inagotable y un juego arrollador, goleó 4-0 a Nigeria y selló su boleto a los Cuartos de Final del Mundial Sub-20, donde se enfrentará al Tricolor en un duelo cargado de historia, pasión y cuentas pendientes.
El encuentro comenzó con un golpe de autoridad: apenas al minuto uno, Alejo Sarco aprovechó un rebote en el área chica y barrió el balón al fondo de la red, abriendo el marcador y marcando el tono del partido. Nigeria, desconcertada, nunca logró recomponerse ante el dominio argentino, que extendió su ventaja con un futbol de toque, presión alta y una contundencia que recordó los mejores días de su escuela futbolística.
Con el pitido final, Argentina no solo firmó su pase a la siguiente ronda, sino también la cita más esperada: una nueva edición del clásico latinoamericano ante México, una rivalidad que trasciende generaciones y escenarios.
Ahora la Selección Mexicana juvenil se prepara para uno de los desafíos más intensos del torneo: enfrentar a Argentina en los Cuartos de Final, este sábado 11 de octubre a las 17:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio Nacional de Santiago, Chile.
El equipo nacional buscará escribir un nuevo capítulo en la historia del futbol mexicano juvenil, intentando avanzar a semifinales por primera vez en casi una década.
En caso de avanzar, México podría enfrentar al ganador del duelo entre España y Colombia, lo que agrega más sabor a una jornada decisiva para el futuro del futbol mexicano.
RPO