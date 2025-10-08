Otra vez Argentina, rival de México en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Albiceleste, con su mística inagotable y un juego arrollador, goleó 4-0 a Nigeria y selló su boleto a los Cuartos de Final del Mundial Sub-20, donde se enfrentará al Tricolor en un duelo cargado de historia, pasión y cuentas pendientes.

El encuentro comenzó con un golpe de autoridad: apenas al minuto uno, Alejo Sarco aprovechó un rebote en el área chica y barrió el balón al fondo de la red, abriendo el marcador y marcando el tono del partido. Nigeria, desconcertada, nunca logró recomponerse ante el dominio argentino, que extendió su ventaja con un futbol de toque, presión alta y una contundencia que recordó los mejores días de su escuela futbolística.

Con el pitido final, Argentina no solo firmó su pase a la siguiente ronda, sino también la cita más esperada: una nueva edición del clásico latinoamericano ante México, una rivalidad que trasciende generaciones y escenarios.