¡Otra más! Kenia Lechuga gana bronce en Mundial de Remo 2025 en Shanghái

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mexicana Kenia Lechuga continúa dejando huella en el deporte internacional al conquistar la medalla de bronce en el Mundial de Remo 2025, celebrado en Shanghái, China, dentro de la prueba de scull ligero individual femenil.

Con un tiempo de 7:32.23 minutos, la remera originaria de Nuevo León cumplió su objetivo de cerrar la temporada con una presea, manteniéndose entre las mejores del mundo en su disciplina.

Durante la competencia, Lechuga lideró la prueba en los primeros mil metros, pero fue superada en los tramos finales por la estadounidense Michelle Sechser, quien se colgó el oro, y la china Pan Dandan, quien obtuvo la plata.

Esta medalla representa el segundo podio mundial en la trayectoria de la mexicana, luego de haber ganado plata en el Mundial de Remo 2023, consolidando así su presencia en lo más alto del remo internacional.