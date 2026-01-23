Osaka y Cirstea calientan el Australian Open con fuerte pelea

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, ya vive momentos de alta tensión y polémica. En la rama femenil, el duelo entre Naomi Osaka y Sorana Cirstea se robó los reflectores no solo por el nivel tenístico, sino por un intenso intercambio verbal que se extendió hasta el final del encuentro.
El conflicto inició luego de que Osaka celebrara un punto con un “Come on” (“Vamos”), expresión que molestó a la rumana, quien reclamó a la jueza al considerar inapropiado que su rival hablara entre puntos. Aunque la árbitra no sancionó a la japonesa, la tensión se mantuvo durante todo el partido.
Osaka se impuso finalmente por 6-3, 4-6 y 6-2, sellando su pase a la tercera ronda. Sin embargo, el cierre fue gélido: apenas un apretón de manos en la red y miradas esquivas marcaron el final del encuentro.
Tras el partido, Osaka respondió a lo ocurrido con declaraciones que avivaron la polémica.
“Parece que le hicieron muchas insinuaciones y se enojó. Creo que este fue su último Abierto de Australia”, comentó la japonesa, antes de matizar sus palabras y ofrecer una disculpa por lo que consideró comentarios irrespetuosos.
Cirstea, por su parte, restó importancia al incidente y aseguró que el intercambio fue breve y exagerado por el entorno mediático.
“No hubo drama. Fue solo un intercambio de cinco segundos”, afirmó la rumana de 35 años.
RPO