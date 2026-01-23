Osaka y Cirstea calientan el Australian Open con fuerte pelea

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, ya vive momentos de alta tensión y polémica. En la rama femenil, el duelo entre Naomi Osaka y Sorana Cirstea se robó los reflectores no solo por el nivel tenístico, sino por un intenso intercambio verbal que se extendió hasta el final del encuentro.

El conflicto inició luego de que Osaka celebrara un punto con un “Come on” (“Vamos”), expresión que molestó a la rumana, quien reclamó a la jueza al considerar inapropiado que su rival hablara entre puntos. Aunque la árbitra no sancionó a la japonesa, la tensión se mantuvo durante todo el partido.