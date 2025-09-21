¡Orgullo nacional! Donovan Carrillo asegura boleto olímpico en Beijing

Con este resultado, el jalisciense se convierte en el segundo mexicano en clasificar a dos Juegos Olímpicos de Invierno en patinaje artístico, después de Ricardo Olavarrieta, quien representó a México en Calgary 1988 y Albertville 1992.

La actuación de Donovan no solo le dio el pase olímpico, sino también la medalla de bronce en el Preolímpico, un logro que lo confirma como uno de los patinadores con mayor proyección en la región y un referente para el deporte de invierno en México.

Con la clasificación de Carrillo, la delegación mexicana ya suma cinco cupos asegurados para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.