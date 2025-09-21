¡Orgullo nacional! Donovan Carrillo asegura boleto olímpico en Beijing

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Orgullo mexicano sobre el hielo! El patinador Donovan Carrillo brilló en el Preolímpico de Patinaje Artístico sobre Hielo, celebrado en Beijing, China, donde logró el 3° lugar en la clasificación general.
Carrillo sumó un total de 222.36 puntos, gracias a los 137.39 obtenidos en el programa libre y los 84.97 alcanzados en el programa corto, lo que le permitió colocarse entre los cinco mejores patinadores del certamen y asegurar una de las plazas olímpicas en disputa.
Con este resultado, el jalisciense se convierte en el segundo mexicano en clasificar a dos Juegos Olímpicos de Invierno en patinaje artístico, después de Ricardo Olavarrieta, quien representó a México en Calgary 1988 y Albertville 1992.
La actuación de Donovan no solo le dio el pase olímpico, sino también la medalla de bronce en el Preolímpico, un logro que lo confirma como uno de los patinadores con mayor proyección en la región y un referente para el deporte de invierno en México.
Con la clasificación de Carrillo, la delegación mexicana ya suma cinco cupos asegurados para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.
BCT