¡Orgullo mexicano! Osmar Olvera va por el título de Atleta del Año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El clavadista mexicano Osmar Olvera fue nominado por la World Aquatics como Atleta del Año, luego de una destacada actuación en el Campeonato Mundial de Clavados Singapur 2025, donde conquistó cuatro medallas.

Durante la competencia, Olvera logró la medalla de oro en trampolín 3 metros individual, medalla de plata en trampolín 3 metros sincronizados, plata en trampolín 1 metro individual y otra plata en la prueba mixta de 3 y 10 metros.

La nominación lo coloca junto a otras figuras internacionales como Cassiel Rousseau, campeón mundial en plataforma 10 metros; Yuan Cao, doble medallista mundial con oro y plata; Zongyuan Wang, ganador de oro y bronce; y Oleksii Sereda, subcampeón mundial en la misma prueba.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) hizo oficial el anuncio a través de sus plataformas digitales, donde destacó el rendimiento del mexicano como uno de los más sobresalientes del año.