Omar Chávez sufre recaída; posponen pelea con su hermano Julio César Jr

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La familia de Julio César Chávez enfrenta un nuevo episodio difícil. El “Gran Campeón Mexicano” confirmó que su hijo Omar Chávez fue internado en una clínica de rehabilitación en Tijuana, Baja California, tras sufrir una recaída en su lucha contra las adicciones.

Durante una entrevista con la periodista Adela Micha, el excampeón mundial explicó que Omar, quien se encontraba entrenando en Culiacán, comenzó a mostrar comportamientos compulsivos relacionados con el juego y el consumo de medicamentos.

“Omar tenía un mes muy bien entrenando en Culiacán. Es obsesivo y compulsivo al juego, tiene ese problema, y estaba tomando las pastillas que estaba tomando Julio”, relató Chávez.

Ante esta situación, el exboxeador decidió intervenir directamente:

“Le leí la cartilla, lo mandé a llamar a Tijuana y lo metí a la clínica. Está consciente de que la regó, ahí va a estar de pérdida un mes”, añadió.