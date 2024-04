Oficialmente en la Liga MX no han hablado de invitaciones a primera división: José Luis Higuera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pese a los rumores que han surgido en redes sociales, oficialmente en la Liga MX no han notificado o revalidado la postura sobre una posible invitación de equipos de la Liga de Expansión MX a primera división, aseveró el presidente del Club Atlético Morelia, José Luis Higuera.

En conferencia de prensa, el directivo reveló que las invitaciones y otras propuestas para ampliar los equipos de la Liga MX son solamente iniciativas que se evalúan, ya que en cuatro años la única propuesta nueva que ha tenido en la Liga de Expansión MX es la de poder hacerla una división Sub-23.

“Se ha platicado que hay intenciones, a mí nadie de la Liga me ha dicho: 'Oye, viene una invitación'. Lo más importante, nuestro presidente Mikel Arriola lo ha dicho hasta públicamente , no se mueve nadie, no se mueve nada, seguimos en competencia. A veces, uno también se contagia de medios y pregunta, lo único que te dicen es que se está evaluando, nunca montos, no sé más, ni nadie sepa más; creo que puede haber iniciativas de gente que quisiera comprar una plaza, pero todo eso no es oficial”, recalcó.

Sostuvo que ya sea por invitación o que se abra la posibilidad deportivamente los Canarios están listos para buscar el ascenso a primera división; porque, apuntó, la compra de una franquicia de la Liga MX es más compleja, debido a que no se puede mudar de plaza.

“Me mantengo en que: Certificación y ganar, campeón de campeones. Incluso la Sub-23 es una variable ahora, eso sí ha sido oficial, lo dijo la propia liga, entonces, va a ser certificación y ganar en una nueva liga de 32, 34, no sé”, expuso

En ese sentido, reiteró que trabajan para poder conseguir la certificación en ese proceso que se mantiene entre los meses de abril y mayo, pues incluso ya se ha hecho oficial que José Luis Higuera es dueño del 99 por ciento del Club y el 1 por ciento es de Víctor Arana, por lo que “sería una sorpresa gravísima que no estuviéramos certificados”.

RYE