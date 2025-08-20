¡Oficial! Pumas presenta a "JJ" Macías como refuerzo para el Apertura 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El delantero José Juan “JJ” Macías fue presentado oficialmente como nuevo jugador de los Pumas de la UNAM para el torneo Apertura 2025 de la Liga MX, luego de no concretar su permanencia en el Real Valladolid de España.

A través de sus canales oficiales, el club universitario confirmó la incorporación del atacante de 25 años, quien llega tras un periodo de inactividad marcado por lesiones, con el objetivo de recuperar su mejor versión y aportar goles en la búsqueda de la Liguilla.

De acuerdo con diversos reportes, Macías ya llevaba varios días entrenando en las instalaciones del club y superó con éxito las pruebas médicas y físicas antes de firmar su contrato.

Formado en las fuerzas básicas de Chivas, Macías debutó en 2017 y rápidamente se consolidó como una de las promesas ofensivas del futbol mexicano. Posteriormente, brilló en su paso por León, aunque las lesiones limitaron su rendimiento en Santos Laguna, donde terminó rescindiendo contrato.

En el extranjero, estuvo a prueba recientemente con el Real Valladolid, pero el fair play financiero impidió su fichaje, pese a dejar buenas impresiones en el club español.

Pumas será el cuarto equipo mexicano en la carrera de JJ Macías, y la directiva confía en que el atacante recupere el nivel que lo llevó a ser considerado una de las joyas del balompié nacional.