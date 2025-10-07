¡Oficial! Mario Ortiz llega como nuevo director técnico del Atlético Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club Atlético Morelia anunció de manera oficial la incorporación de Mario Virgilio Ortiz Velásquez como nuevo director técnico del equipo, de cara a la siguiente etapa del torneo de la Liga de Expansión MX.

Ortiz, exfutbolista profesional con una amplia trayectoria en el balompié nacional, militó en equipos como Cruz Azul, Puebla, Tecos, Atlante, San Luis y Chiapas, además de coronarse campeón del Ascenso MX con Juárez FC en el Apertura 2015.

En el ámbito técnico, fue auxiliar en las categorías sub-15, sub-16, sub-17 y sub-18 de Chivas, así como auxiliar técnico de Gerardo Espinoza en Tapatío, equipo con el que logró el campeonato en el Clausura 2023.

Junto a Mario Ortiz estarán como auxiliares: