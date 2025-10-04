¡Oficial! Estadio Akron tendrá más partidos en el Mundial 2026

Morelia (MiMorelia.com).- El Estadio Akron, casa del Club Deportivo Guadalajara, fue confirmado como sede de dos partidos de repechaje rumbo al Mundial 2026, que servirán como ensayos operativos antes del inicio oficial del torneo más importante del fútbol mundial.

De acuerdo con la FIFA, los encuentros se disputarán en marzo de 2026 y tendrán una organización con estándares internacionales, similar a la de los juegos mundialistas, con el fin de evaluar logística, movilidad, seguridad y operación en el recinto.

El Encargado Oficial de la Copa del Mundo en Guadalajara, Juan José Frangie, destacó la importancia de estos duelos como pruebas finales para garantizar que el estadio esté listo para albergar partidos oficiales del Mundial.

“Vamos a tener dos partidos de repechaje y estamos esperando ajustar una o dos cosas, pero la prueba formal será el repechaje de las dos selecciones”, explicó Frangie.

El funcionario recordó que encuentros previos, como el reciente Chivas vs Necaxa, también sirvieron como simulacros operativos para evaluar la movilidad, acceso al estadio y tiempos de respuesta ante distintas situaciones.

El Estadio Akron será una de las tres sedes mexicanas del Mundial 2026, junto con el Estadio BBVA de Monterrey y el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Los partidos de repechaje en Guadalajara se sumarán a los que se jugarán en Monterrey, y ambos serán cruciales para definir a las últimas selecciones clasificadas a la justa mundialista, que por primera vez se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Con estas pruebas, Guadalajara refuerza su papel como una de las sedes estratégicas en la organización del evento, no solo por su capacidad logística, sino también por su experiencia en la gestión de grandes competiciones internacionales.

