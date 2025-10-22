Ochoa rompe nuevo récord, es el portero más goleado en Chipre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Guillermo “Memo” Ochoa ha escrito un nuevo capítulo en su carrera europea, pero no precisamente uno glorioso. En apenas cuatro partidos como titular con el AEL Limassol de la liga de Chipre, el arquero mexicano ha encajado 12 goles, convirtiéndose en el portero más goleado del torneo hasta ahora.

Con la intención de mantenerse en forma y seguir en el radar del cuerpo técnico del Tricolor rumbo a la Copa Mundial de 2026, Ochoa apostó por el balompié chipriota. No obstante, su arranque ha sido más bien una tormenta.

En su debut, el exguardameta del América sufrió una goleada estrepitosa de 5-0 ante el Omonia Nicosia. El segundo encuentro no fue más alentador: una derrota por 2-0 frente al Akritas Chlorakas. Aunque en su tercer duelo logró una victoria 4-1 ante el Anorthosis, también recibió gol. El cuarto partido, ante Aris Limassol, terminó en otra dolorosa caída por 4-0.

Así, en apenas cuatro jornadas como titular, Memo ha visto su portería vulnerada en una docena de ocasiones, situación que ha encendido las alarmas tanto en Chipre como en México.

Actualmente, el AEL Limassol se encuentra en la décima posición de la tabla, con apenas 7 puntos de 21 posibles. De los 16 goles que ha recibido el equipo en total, 12 han sido con Ochoa bajo los tres palos, lo que ha generado críticas tanto de la prensa local como de los seguidores del club.