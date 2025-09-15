Ochoa ganará 10 mdp al año en Chipre con el AEL Limassol

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Guillermo Ochoa continuará su carrera en Europa y lo hará con un salario de 480 mil euros anuales, es decir, poco más de 10 millones de pesos mexicanos, tras fichar con el AEL Limassol de la Primera División de Chipre.

Aunque la cifra está lejos de los 4 millones de dólares que percibía en su segunda etapa con el Club América o del millón de euros que ganaba en el Salernitana de Italia, Ochoa será uno de los futbolistas mejor pagados de su nuevo equipo. De acuerdo con el portal AiScore, solo el serbio Ivan Milosavljevic tiene un sueldo superior, con 800 mil euros anuales, mientras que el jugador con menor ingreso es Andreas Keravnos, con 75 mil euros.