Obed Vargas, joya mexicana, llega al Atlético de Madrid

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Atlético de Madrid anunció oficialmente el fichaje del mediocampista mexicano Obed Vargas, quien llega procedente del Seattle Sounders FC de la Major League Soccer (MLS), con un contrato que lo vincula al club colchonero hasta el 30 de junio de 2030.

Obed Vargas, nacido el 5 de agosto de 2005 en Anchorage, Alaska, posee doble nacionalidad (mexicana y estadounidense) y ya debutó con la Selección Mexicana en la categoría mayor, lo que lo coloca como una de las promesas más destacadas del fútbol regional.

El acuerdo con Seattle Sounders se concretó durante el mercado invernal, permitiendo al Atlético adelantarse a otros clubes interesados. Aunque no se revelaron cifras oficiales, se trata de una de las transferencias más relevantes de un jugador juvenil de la MLS a Europa en los últimos años.

Formado en las fuerzas básicas del Seattle Sounders, Vargas debutó profesionalmente a los 15 años con el primer equipo tras un paso por el Tacoma Defiance. Desde entonces acumuló 158 partidos oficiales, participando en torneos como la CONCACAF Champions Cup y la Leagues Cup.

Conocido por su capacidad de recuperación, visión táctica y control del balón, Vargas ha sido destacado por su madurez dentro del campo, lo que atrajo la atención del técnico Diego Simeone, quien valora jugadores disciplinados, intensos y polivalentes.