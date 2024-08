¿O sea, que no era verdad?, Atlético Morelia borra “compromiso Canario”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que el equipo michoacano había lanzado una dinámica; este jueves el Club Atlético Morelia borró de sus redes sociales el “Compromiso Canario”, en el que en caso de no ganar su próximo partido ante Alebrijes de Oaxaca, jugadores y cuerpo técnico absorberán el 40 por ciento del costo del boleto en el siguiente encuentro en el estadio José María Morelos y Pavón.

Al buscar la publicación en sus redes sociales este jueves, ya no aparece y tampoco, hasta el momento, no hay una explicación por parte del equipo michoacano si se mantendrá o no dicha dinámica, si cambiará o los motivos por los cuáles ya no se haría.

En esta dinámica, también se incluía un beneficio para los abonados semestrales, a los cuales se les otorgaría un boleto adicional y a los abonados anuales dos boletos; en la misma zona en la que adquirieron sus bonos.