¿Nuevo estadio? Cruz Azul y gobierno de la CDMX adelantan “buenas noticias”

Tras el encuentro, Clara Brugada señaló a través de un mensaje público:

“Tuvimos una reunión muy fructífera con la Cooperativa La Cruz Azul. Muy pronto podremos anunciarles buenas noticias”.

Por su parte, el presidente del club compartió en redes sociales:

“Agradezco a nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, por la productiva reunión de hoy. Muy pronto les tendremos noticias”.

Hasta el momento, ni el club ni las autoridades capitalinas han confirmado de manera oficial algún proyecto específico, por lo que la información permanece en el terreno de la expectativa.

¿Dónde juega actualmente Cruz Azul?

En lo deportivo, Cruz Azul disputa actualmente sus partidos como local en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, luego de dejar el Estadio Olímpico Universitario a partir del Torneo Clausura 2026. Mientras tanto, la posibilidad de un nuevo estadio en la Ciudad de México continúa siendo una de las principales demandas de su afición.

mrh