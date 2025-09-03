“Nos están rompiendo”: atletas denuncian violencia en el deporte mexicano

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Durante el foro “Valiente dentro y fuera del juego”, realizado en el Senado, participantes calificaron como reprobable la gestión de Ana Gabriela Guevara al frente de la Conade, señalando que durante su administración prevalecieron la falta de apoyo, los abusos y la violencia institucional hacia los atletas.

El evento reunió a legisladores, autoridades deportivas y activistas, quienes denunciaron prácticas como presión psicológica, castigos físicos encubiertos, pérdida forzada de peso y dopaje inducido en centros de entrenamiento de alto rendimiento.