“Nos están rompiendo”: atletas denuncian violencia en el deporte mexicano

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Durante el foro “Valiente dentro y fuera del juego”, realizado en el Senado, participantes calificaron como reprobable la gestión de Ana Gabriela Guevara al frente de la Conade, señalando que durante su administración prevalecieron la falta de apoyo, los abusos y la violencia institucional hacia los atletas.
El evento reunió a legisladores, autoridades deportivas y activistas, quienes denunciaron prácticas como presión psicológica, castigos físicos encubiertos, pérdida forzada de peso y dopaje inducido en centros de entrenamiento de alto rendimiento.
Rafael Chacón, regidor de Coacalco, fue uno de los primeros en señalar directamente a Guevara, asegurando que dejó “un pendiente” con los deportistas y que su labor fue decepcionante. Por el contrario, el nuevo titular de la Conade, Rommel Pacheco, fue reconocido por sus primeros acercamientos con la sociedad civil y organismos de derechos humanos.
Durante su intervención, Fabiola González, del Sinade, reconoció que las agresiones se intensifican cuando las víctimas son mujeres o personas en situación de vulnerabilidad. Señaló que ya se habilitaron áreas para denunciar en espacios como el Centro Nacional de Alto Rendimiento.
agm