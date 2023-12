Noel Chama logra plata y registra marca olímpica para Olímpicos de París 2024

Noel Chama, medallista de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, compartió que uno de sus principales objetivos del año se cumplió, con lo que “se quita un peso de encima”, pero aseguró, se motiva para la temporada olímpica.

"No me puedo relajar, ya que recién empieza la temporada olímpica y eso solo nos dice que tenemos que apretar aún más y buscar mejorar esa marca, pero estoy feliz porque esto quiere decir que durante el ciclo he mantenido una constancia en mi nivel mostrado para mi debut en Tokio" destacó.

El marchista, que realiza concentración permanente en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), finalizó el World Race Walking Tour, nivel de bronce del Tour Mundial de Marcha, en el segundo lugar, solo por detrás del sueco Perseus Karlstrom (1:18:39), mientras que el finlandés Veli-Matti Partanen (1:20:33), cerró en el tercer lugar.

rmr