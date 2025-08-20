¡No te los pierdas! Hoy se juegan el pase: Tigres, Toluca, Puebla y Pachuca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Leagues Cup 2025 entra en su fase decisiva este miércoles 20 de agosto, con la disputa de los cuartos de final entre clubes de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS). Los equipos mexicanos llegan con gran protagonismo y buscarán obtener su boleto a semifinales en una jornada intensa.

Inter Miami vs Tigres | 18:00 h (TCM) – Chase Stadium

Los Tigres de la UANL llegan con paso firme tras sumar dos victorias en la Fase de Grupos. El reto será frenar al Inter Miami, equipo que aún mantiene la duda sobre la participación de Lionel Messi, quien regresó recientemente a la actividad tras una lesión.

📺 Transmisión: Apple TV (MLS Season Pass)

Toluca vs Orlando City | 18:50 h (TCM) – Dignity Health Sports Park

Será un choque de invictos. Toluca y Orlando viven un gran momento y buscarán su primera clasificación a semifinales en la historia del torneo. Ambos llegan sólidos tanto ofensiva como defensivamente.

📺 Transmisión: Apple TV (MLS Season Pass)

Seattle Sounders vs Puebla | 21:00 h (TCM) – Lumen Field

Seattle presume el mejor rendimiento del torneo con paso perfecto, mientras que Puebla ha sorprendido al avanzar a su primera fase de eliminación directa. “La Franja” va por otra campanada histórica.

📺 Transmisión: Apple TV (MLS Season Pass)

LA Galaxy vs Pachuca | 21:45 h (TCT) – Dignity Health Sports Park

En uno de los duelos más atractivos, LA Galaxy recibe a Pachuca, actual líder de la Liga MX. En los banquillos se enfrentan dos técnicos ganadores: Greg Vanney y Jaime Lozano. El vencedor será serio candidato al título.

📺 Transmisión: Apple TV (MLS Season Pass)

Un torneo con formato renovado

La Leagues Cup 2025 reúne a los 18 mejores clubes de la Liga MX y de la MLS. Tras una primera fase de grupos, los mejores avanzaron a la etapa final, que ahora vive su momento clave. México quiere repetir protagonismo y meterse a la Gran Final con sus representantes.

SHA