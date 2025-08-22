¡No se va! Santiago Giménez despeja rumores y se declara listo para la temporada con el AC Milan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los rumores sobre la salida de Santiago Giménez del AC Milan quedaron atrás. El delantero mexicano aprovechó sus redes sociales para mandar un mensaje contundente previo al inicio de la temporada 2025-26 de la Serie A.

“¡La única verdad es que mañana empieza la Serie A y que va a ser una increíble temporada! ¡Andiamoooooo Forza Milan!”, escribió el atacante de 23 años.

En las últimas semanas, diversas versiones habían puesto en duda la continuidad de Giménez en Italia. Sin embargo, con el arranque de la liga y el cambio en la dirección técnica, el mexicano aseguró que su objetivo es mantenerse firme en el proyecto del club rossonero.

El debut liguero del Milan será este sábado ante el Cremonese, recién ascendido. El nuevo técnico, Massimiliano Allegri, dejó claro que cuenta con el atacante mexicano:

“Estoy muy contento con la actitud de Santiago Giménez. Espero que pueda jugar todo el partido, ya que empezó a entrenar el 5 de agosto”, señaló en conferencia de prensa.

El exjugador de Cruz Azul ya tuvo actividad en la Copa de Italia, donde entró de cambio en el duelo contra Bari. Giménez colaboró con una asistencia a Christian Pulisic en el triunfo 2-0, mostrando su capacidad para asociarse en ataque.

En su primer semestre con el Milan, Santi disputó 14 juegos, anotó 5 goles y dio 2 asistencias, números que buscará mejorar en su segunda campaña con el equipo italiano.

mrh