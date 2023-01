“No sé si volveré a Chivas”: “Chicharito” Hernández

Medios locales publicaron unas declaraciones del jugador del LA Galaxy, quien prefirió no adelantarse y esperar a que el tiempo decida, ya que por ahora está con el que consideró el más importante equipo de Estados Unidos.

"Con Chivas, ya lo veremos en el futuro. Yo amo y adoro a Chivas. Hay una historia entre Chicharito y Chivas. Amo a Chivas, pero hay muchos factores. Estoy en la organización más importante de fútbol en los Estados Unidos. Así como lo son las Chivas en México. Me les debo a ellos".

Y pese a que el contrato del delantero termina en diciembre, el mexicano dijo que no sabe si regresará a jugar con el rebaño, como en el 2006 cuando fue su debut.

"No sé si volveré. Espero que la gente que de verdad ama a Chivas no me juzgue por si estoy o no estoy. Yo le di mi vida a Chivas, allí crecí. Fui campeón de goleo y luego fui el primer jugador mexicano que se fue directo a un equipo Triple A".

RYE