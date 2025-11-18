¡No pegó! Buscan vender Mazatlán FC antes de 2026, según rumores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de especulaciones sobre posibles cambios estructurales en el futbol mexicano, surgió un reporte que apunta a la posible venta del Mazatlán FC, club actualmente propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.
La información fue difundida por el periodista Cántalo Camacho, de TUDN, quien asegura que la franquicia estaría disponible en el mercado por un precio aproximado de 150 millones de dólares.
Además, se señala que hay urgencia por concretar la transacción, lo que podría convertir el primer semestre de 2026 en la última temporada del equipo en la Liga MX.
Uno de los nombres que ha salido a relucir es el de Emilio Escalante, dueño del Club Atlante, quien estaría interesado en adquirir la franquicia, aunque aún buscaría un socio capitalista que le permita cumplir con el monto requerido y mover el equipo a la Ciudad de México después del Mundial de 2026.
Hasta el momento, ninguna de las partes ha confirmado oficialmente la operación, pero de concretarse, se trataría de uno de los movimientos más significativos en el futbol nacional de los últimos años.
RYE-