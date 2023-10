"No me respetó"; Jenni Hermoso habla del beso no consentido de Rubiales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La futbolista española Jennifer Hermoso rindió declaración ante la Fiscalía de España por el beso no consentido que le propinó Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Futbol.

La jugadora de las Tuzas del Pachuca refirió que tras el beso no se sintió respetada como persona ni como futbolista.

El programa Código 10 de Telecinco adelantó parte de las declaraciones de Hermoso a las autoridades españolas y señala que la respuesta ante sí el beso había sido consentido fue un tajante "no" y refirió que se sintió violentada.

"Claramente me sentí no respetada. En ese momento no me respetó ni como jugadora ni como persona. Estaba viviendo algo que era histórico. Me estaban sometiendo a algo que yo en ningún momento busqué ni hice para encontrarme en esa situación".

La jugadora narró el momento que vivió, apuntó que tras saludar a la reina Letizia y a la princesa Leonor, en la fila seguía Rubiales, se abrazaron ella le comentó "La que hemos liado", él respondió "Este mundial lo hemos ganado gracias a ti".

"Lo siguiente ya fue sus manos en mi cabeza y ya ahí no escuché nada más. Me vi con el beso en la boca y ya directamente me bajé de la tarima con mis compañeras", apuntó Jenni Hermoso.