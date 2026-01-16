¡No hay permisos! Atlético Morelia reitera: el partido "Duelo entre Leyendas" no está autorizado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club Atlético Morelia reiteró este viernes su deslinde respecto al evento “Duelo entre Leyendas”, previsto para el sábado 17 de enero en el Estadio Morelos, al advertir que hasta el momento los organizadores no han presentado los permisos requeridos ni la documentación necesaria para garantizar la seguridad y legalidad del espectáculo.
En rueda de prensa realizada previamente por Mane Camacho y Fidel Almanza, voceros del evento, se afirmó que el partido sigue en pie y que ya se encuentran en México figuras internacionales como Javier Saviola, Sergi Barjuan, Ludovic Giuly, Nolito, Phillip Cocu y Rivaldo, quienes conformarán el equipo de leyendas del FC Barcelona.
Por parte del conjunto michoacano, también se ha confirmado la llegada de jugadores como Aldo Leao Ramírez, Raúl Ruidíaz, Jefferson Montero y José Antonio "Shaggy" Martínez.
Sin embargo, el Club Atlético Morelia enfatizó que no participó en la planeación ni en la logística del evento, ya que este es organizado por una empresa externa. A través de un nuevo comunicado oficial, señalaron que “no se nos presentó la información que genere certeza jurídica, operativa y de seguridad a nuestra afición”.
Además, el club recalcó que, hasta las 12:00 horas de este viernes, no se han entregado los permisos oficiales ante las autoridades correspondientes para permitir la apertura del inmueble.
En tanto, los organizadores aseguraron que el evento cuenta con todos los permisos necesarios y anunciaron que José Luis Higuera se ha sumado al equipo para fortalecer su realización.
SHA