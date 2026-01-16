¡No hay permisos! Atlético Morelia reitera: el partido "Duelo entre Leyendas" no está autorizado

Por parte del conjunto michoacano, también se ha confirmado la llegada de jugadores como Aldo Leao Ramírez, Raúl Ruidíaz, Jefferson Montero y José Antonio "Shaggy" Martínez.

Sin embargo, el Club Atlético Morelia enfatizó que no participó en la planeación ni en la logística del evento, ya que este es organizado por una empresa externa. A través de un nuevo comunicado oficial, señalaron que “no se nos presentó la información que genere certeza jurídica, operativa y de seguridad a nuestra afición”.

Además, el club recalcó que, hasta las 12:00 horas de este viernes, no se han entregado los permisos oficiales ante las autoridades correspondientes para permitir la apertura del inmueble.