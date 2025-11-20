No hay exceso de confianza, torneo y liguilla son diferentes: DT del Atlético Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pese a los resultados positivos que registra el Atlético Morelia desde la llegada del director técnico, Mario Ortiz, el entrenador afirmó que no existe exceso de confianza y que el torneo y la liguilla son completamente diferentes, por lo que seguirán peleando durante los siguientes 90 minutos para conseguir el pase a la final.

En conferencia de prensa, Ortiz Velásquez refirió que sigue concentrado en el próximo duelo de vuelta contra Irapuato, toda vez que ayer se jugó el de ida en el Estadio Morelos como parte de la semifinal y cuyo resultado quedó en ceros. No obstante, el partido del sábado será crucial, ya que el Atlético Morelia está obligado a ganar.