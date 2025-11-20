No hay exceso de confianza, torneo y liguilla son diferentes: DT del Atlético Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pese a los resultados positivos que registra el Atlético Morelia desde la llegada del director técnico, Mario Ortiz, el entrenador afirmó que no existe exceso de confianza y que el torneo y la liguilla son completamente diferentes, por lo que seguirán peleando durante los siguientes 90 minutos para conseguir el pase a la final.
En conferencia de prensa, Ortiz Velásquez refirió que sigue concentrado en el próximo duelo de vuelta contra Irapuato, toda vez que ayer se jugó el de ida en el Estadio Morelos como parte de la semifinal y cuyo resultado quedó en ceros. No obstante, el partido del sábado será crucial, ya que el Atlético Morelia está obligado a ganar.
Consideró que han tenido victorias, e inclusive ganaron contra Irapuato en la jornada 12 en el Sergio León Chávez, aunque reiteró que ahora todo es distinto y ambas escuadras están haciendo lo posible por avanzar. Aseguró que seguirán compitiendo porque su anhelo y deseo es conseguir el pase.
Añadió que la presión se ha sentido desde el primer partido que dirigió, pero su intención es dar resultados y que los jugadores se entreguen y dejen todo en la cancha, así como mostrar un equipo competitivo:
En los cuartos de final, los del Atlético Morelia eliminaron a Cancún FC, el sublíder en temporada regular, con un marcador global de 4 a 2, pese a la goleada que recibieron previo a la liguilla con un resultado de 5 a 0 en Quintana Roo.
El partido de vuelta contra Irapuato es el próximo sábado a las cinco de la tarde.
RPO