No es Cruz Azul: Vicente Sánchez quiere volver a Toluca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El uruguayo Vicente Sánchez, extécnico de Cruz Azul, rompió el silencio tras su salida del club y habló sobre su futuro en la Liga MX. Aunque muchos pensaban que seguiría ligado a La Máquina, el estratega sorprendió al revelar que su mayor ilusión es dirigir a los Diablos Rojos del Toluca.

“Toluca ocupa un lugar muy especial en mi corazón”, confesó Sánchez, al referirse al equipo con el que vivió sus mejores años como futbolista en México.

Durante su etapa como delantero del Toluca, Vicente Sánchez dejó una huella imborrable. Sus goles, carácter y entrega lo convirtieron en referente del equipo escarlata, y hoy ese vínculo emocional alimenta su deseo de volver al Estadio Nemesio Diez, pero ahora como director técnico.

El exfutbolista aclaró que su aspiración no representa una falta de respeto hacia el actual cuerpo técnico ni hacia el proyecto deportivo del club, sino que responde a un anhelo personal: “Tengo una conexión muy fuerte con Toluca, fue una etapa muy linda en mi carrera”.