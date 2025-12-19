Nicolaitas son campeonas del Torneo de la Luna

En lo que se refiere a las jugadoras nicolaitas, la defensa Kenia Pérez, la mediocampista Evelin Yépez y la delantera Sofía Medina disputaron este viernes todo el encuentro, además de que contaron con el estratega Francisco Farfán como auxiliar técnico.

Para acceder a la final, la selección del Grupo 5 de la Liga TDP superó con paso perfecto la primera fase al derrotar a los equipos de Eugenia Rubio, Martha Coronado y Conadeip, ya en semifinales venció a Irma Ramírez y en la pelea por el título se impuso a Alicia Vargas.

“Me siento muy contenta, muy feliz porque creo que eso era a lo que veníamos, a competir y llevar el trofeo a casa. Individualmente, me siento bien por haber aportado y por haber tenido la oportunidad de ser campeona de goleo”, compartió Sofía Medina, quien además terminó como la máxima anotadora del certamen con tres tantos en cinco partidos.