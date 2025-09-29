Nicolás Martínez, paraciclista michoacano, se corona bicampeón en Paralimpiada Nacional

Aguascalientes, Aguascalientes (MiMorelia.com).- El paraciclista Nicolás Martínez Rincón ganó su segunda medalla de oro dentro de la Paralimpiada Nacional 2025, por lo que Michoacán llegó a 54 metales, 19 dorados, 22 platas y 13 bronces hasta el momento.
La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid) informa que, en la actividad dominical del paraciclismo, Martínez Rincón obtuvo su segunda presea del primer lugar, ahora en la prueba de ruta tras realizar un tiempo de 1:17:19 en la categoría Juvenil Mayor T2.
La segunda posición de esa categoría le perteneció al jalisciense Axel Valencia Briseño, quien detuvo el cronómetro luego de 1:28:43. Con la prueba de contrarreloj del sábado y de ruta el domingo, dicha disciplina finalizó su participación.
Este lunes, Michoacán toma otra pausa en la Paralimpiada Nacional 2025, pero el martes entra en acción el paratenis de mesa, de la mano de Alexis Ruiz, medalla de plata en la edición anterior.
rmr