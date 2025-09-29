Nicolás Martínez, paraciclista michoacano, se corona bicampeón en Paralimpiada Nacional

Aguascalientes, Aguascalientes (MiMorelia.com).- El paraciclista Nicolás Martínez Rincón ganó su segunda medalla de oro dentro de la Paralimpiada Nacional 2025, por lo que Michoacán llegó a 54 metales, 19 dorados, 22 platas y 13 bronces hasta el momento.

La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid) informa que, en la actividad dominical del paraciclismo, Martínez Rincón obtuvo su segunda presea del primer lugar, ahora en la prueba de ruta tras realizar un tiempo de 1:17:19 en la categoría Juvenil Mayor T2.