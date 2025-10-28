NFL Semana 9: Fechas, horarios y dónde ver los partidos en vivo desde México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La temporada 2025-2026 de la NFL continúa con su Semana 9, y los aficionados al fútbol americano en México ya tienen todo listo para disfrutar de los emocionantes partidos de la jornada. Después de la Semana 8, en la que los Indianapolis Colts se consolidaron como uno de los equipos con los mejores números, las emociones continúan con la nueva jornada, que arranca este jueves 30 de octubre.

Primer partido de la Semana 9: Ravens vs Dolphins

El primer partido de la Semana 9 será el jueves 30 de octubre, cuando los Baltimore Ravens se enfrenten a los Miami Dolphins en el Hard Rock Stadium. El partido comenzará a las 18:15 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido en vivo por Fox Sports y DAZN.

Partidos del domingo 2 de noviembre

La mayoría de los partidos de la Semana 9 se jugarán el domingo 2 de noviembre. Aquí te damos todos los detalles para que no te pierdas ninguno: