NFL Semana 9: Fechas, horarios y dónde ver los partidos en vivo desde México
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La temporada 2025-2026 de la NFL continúa con su Semana 9, y los aficionados al fútbol americano en México ya tienen todo listo para disfrutar de los emocionantes partidos de la jornada. Después de la Semana 8, en la que los Indianapolis Colts se consolidaron como uno de los equipos con los mejores números, las emociones continúan con la nueva jornada, que arranca este jueves 30 de octubre.

Primer partido de la Semana 9: Ravens vs Dolphins

El primer partido de la Semana 9 será el jueves 30 de octubre, cuando los Baltimore Ravens se enfrenten a los Miami Dolphins en el Hard Rock Stadium. El partido comenzará a las 18:15 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido en vivo por Fox Sports y DAZN.

Partidos del domingo 2 de noviembre

La mayoría de los partidos de la Semana 9 se jugarán el domingo 2 de noviembre. Aquí te damos todos los detalles para que no te pierdas ninguno:

  • 49ers vs Giants

    • Hora: 12:00 horas (Centro de México)

    • Canal: ViX

  • Chargers vs Titans

    • Hora: 12:00 horas (Centro de México)

    • Canal: DAZN

  • Vikings vs Lions

    • Hora: 12:00 horas (Centro de México)

    • Canal: Fox Sports y DAZN

  • Falcons vs Patriots

    • Hora: 12:00 horas (Centro de México)

    • Canal: DAZN

  • Colts vs Steelers

    • Hora: 12:00 horas (Centro de México)

    • Canal: Fox Sports y DAZN

  • Broncos vs Texans

    • Hora: 12:00 horas (Centro de México)

    • Canal: DAZN

  • Bears vs Bengals

    • Hora: 12:00 horas (Centro de México)

    • Canal: DAZN

  • Panthers vs Packers

    • Hora: 12:00 horas (Centro de México)

    • Canal: DAZN

  • Saints vs Rams

    • Hora: 15:05 horas (Centro de México)

    • Canal: Fox Sports y DAZN

  • Jaguars vs Raiders

    • Hora: 15:05 horas (Centro de México)

    • Canal: Fox Sports y DAZN

  • Chiefs vs Bills

    • Hora: 15:25 horas (Centro de México)

    • Canal: Canal 9

  • Seahawks vs Commanders

    • Hora: 19:20 horas (Centro de México)

    • Canal: ESPN y Disney+

Monday Night: Cardinals vs Cowboys

El lunes 3 de noviembre se cierra la jornada con el esperado Monday Night Football, en el que los Arizona Cardinals se enfrentarán a los Dallas Cowboys. Este partido comenzará a las 19:15 horas, tiempo del centro de México, y podrás seguirlo en vivo por ESPN y Disney+.

