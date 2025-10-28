NFL Semana 9: Fechas, horarios y dónde ver los partidos en vivo desde México
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La temporada 2025-2026 de la NFL continúa con su Semana 9, y los aficionados al fútbol americano en México ya tienen todo listo para disfrutar de los emocionantes partidos de la jornada. Después de la Semana 8, en la que los Indianapolis Colts se consolidaron como uno de los equipos con los mejores números, las emociones continúan con la nueva jornada, que arranca este jueves 30 de octubre.
Primer partido de la Semana 9: Ravens vs Dolphins
El primer partido de la Semana 9 será el jueves 30 de octubre, cuando los Baltimore Ravens se enfrenten a los Miami Dolphins en el Hard Rock Stadium. El partido comenzará a las 18:15 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido en vivo por Fox Sports y DAZN.
Partidos del domingo 2 de noviembre
La mayoría de los partidos de la Semana 9 se jugarán el domingo 2 de noviembre. Aquí te damos todos los detalles para que no te pierdas ninguno:
49ers vs Giants
Hora: 12:00 horas (Centro de México)
Canal: ViX
Chargers vs Titans
Hora: 12:00 horas (Centro de México)
Canal: DAZN
Vikings vs Lions
Hora: 12:00 horas (Centro de México)
Canal: Fox Sports y DAZN
Falcons vs Patriots
Hora: 12:00 horas (Centro de México)
Canal: DAZN
Colts vs Steelers
Hora: 12:00 horas (Centro de México)
Canal: Fox Sports y DAZN
Broncos vs Texans
Hora: 12:00 horas (Centro de México)
Canal: DAZN
Bears vs Bengals
Hora: 12:00 horas (Centro de México)
Canal: DAZN
Panthers vs Packers
Hora: 12:00 horas (Centro de México)
Canal: DAZN
Saints vs Rams
Hora: 15:05 horas (Centro de México)
Canal: Fox Sports y DAZN
Jaguars vs Raiders
Hora: 15:05 horas (Centro de México)
Canal: Fox Sports y DAZN
Chiefs vs Bills
Hora: 15:25 horas (Centro de México)
Canal: Canal 9
Seahawks vs Commanders
Hora: 19:20 horas (Centro de México)
Canal: ESPN y Disney+
Monday Night: Cardinals vs Cowboys
El lunes 3 de noviembre se cierra la jornada con el esperado Monday Night Football, en el que los Arizona Cardinals se enfrentarán a los Dallas Cowboys. Este partido comenzará a las 19:15 horas, tiempo del centro de México, y podrás seguirlo en vivo por ESPN y Disney+.
mrh