Deportes

NFL Semana 8: Consulta los duelos y horarios de este fin de semana

NFL Semana 8: Consulta los duelos y horarios de este fin de semana
X/@Commanders
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Semana 8 de la NFL trae una serie de emocionantes partidos, con equipos buscando mantener su ritmo y otros luchando por mejorar su desempeño. A continuación, te dejamos los encuentros más importantes con sus horarios de transmisión.

Domingo, 26 de octubre
Los partidos de este día comenzarán a las 11:00 a.m. (Hora del Centro de México)

  • Falcons vs. Dolphins (Game Pass)

  • Ravens vs. Bears (Game Pass)

  • Panthers vs. Bills (Vix)

  • Bengals vs. Jets (Game Pass)

  • 49ers vs. Texans (Fox Sports)

  • Patriots vs. Browns (Game Pass)

  • Eagles vs. Giants (Fox Sports)

Domingo, 26 de octubre

  • Saints vs. Buccaneers a las 2:05 p.m. (Nueve)

  • Broncos vs. Cowboys a las 2:25 p.m. (Fox Sports)

  • Titans vs. Colts a las 2:20 p.m. (Fox Sports)

  • Steelers vs. Packers a las 6:20 p.m. (ESPN/Disney+)

Lunes, 27 de octubre

  • Chiefs vs. Commanders a las 6:15 p.m. (ESPN/Disney+)

Con estos encuentros, la Semana 8 promete estar llena de acción, con partidos clave para equipos de la NFC y AFC. Asegúrate de no perderte los duelos más importantes de la jornada.

mrh

NFL
semana 8

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com