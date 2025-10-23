NFL Semana 8: Consulta los duelos y horarios de este fin de semana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Semana 8 de la NFL trae una serie de emocionantes partidos, con equipos buscando mantener su ritmo y otros luchando por mejorar su desempeño. A continuación, te dejamos los encuentros más importantes con sus horarios de transmisión.
Domingo, 26 de octubre
Los partidos de este día comenzarán a las 11:00 a.m. (Hora del Centro de México)
Falcons vs. Dolphins (Game Pass)
Ravens vs. Bears (Game Pass)
Panthers vs. Bills (Vix)
Bengals vs. Jets (Game Pass)
49ers vs. Texans (Fox Sports)
Patriots vs. Browns (Game Pass)
Eagles vs. Giants (Fox Sports)
Domingo, 26 de octubre
Saints vs. Buccaneers a las 2:05 p.m. (Nueve)
Broncos vs. Cowboys a las 2:25 p.m. (Fox Sports)
Titans vs. Colts a las 2:20 p.m. (Fox Sports)
Steelers vs. Packers a las 6:20 p.m. (ESPN/Disney+)
Lunes, 27 de octubre
Chiefs vs. Commanders a las 6:15 p.m. (ESPN/Disney+)
Con estos encuentros, la Semana 8 promete estar llena de acción, con partidos clave para equipos de la NFC y AFC. Asegúrate de no perderte los duelos más importantes de la jornada.
mrh