NFL Semana 7: Fechas, horarios y canales para ver todos los partidos en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Semana 7 de la temporada 2025 de la NFL ya está en marcha y viene cargada de partidos imperdibles. Aquí te dejamos el calendario completo con horarios para México y los canales donde podrás seguir toda la acción del futbol americano este fin de semana.

Jueves 16 de octubre

  • Steelers vs. Bengals | 6:15 p.m. | Fox Sports

Domingo 19 de octubre

Partido en Londres

  • Jaguars vs. Rams | 7:30 a.m. | Fox Sports

Juegos de las 11:00 a.m.

  • Saints vs. Bears | Fox Sports

  • Dolphins vs. Browns | Fox Sports

  • Raiders vs. Chiefs | ViX

  • Eagles vs. Vikings | Fox Sports

  • Jets vs. Panthers

  • Titans vs. Patriots | Fox Sports

Juegos de la tarde

  • Giants vs. Broncos | 2:05 p.m.

  • Colts vs. Chargers | 2:05 p.m. | Fox Sports

  • Packers vs. Cardinals | 2:25 p.m. | Fox Sports

  • Cowboys vs. Commanders | 2:25 p.m. | Canal 5

Partido estelar

  • 49ers vs. Falcons | 6:20 p.m. | ESPN / Disney+

Lunes 20 de octubre - Monday Night Football

  • Lions vs. Buccaneers | 5:00 p.m. | ESPN / Disney+

  • Texans vs. Seahawks | 8:00 p.m. | ESPN / Disney+

¿Dónde ver la NFL en México?
Los partidos se podrán seguir a través de Fox Sports, ESPN, Disney+, Canal 5, ViX y también en NFL Game Pass para quienes deseen disfrutar de toda la jornada.

