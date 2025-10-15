NFL Semana 7: Fechas, horarios y canales para ver todos los partidos en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Semana 7 de la temporada 2025 de la NFL ya está en marcha y viene cargada de partidos imperdibles. Aquí te dejamos el calendario completo con horarios para México y los canales donde podrás seguir toda la acción del futbol americano este fin de semana.
Steelers vs. Bengals | 6:15 p.m. | Fox Sports
Jaguars vs. Rams | 7:30 a.m. | Fox Sports
Saints vs. Bears | Fox Sports
Dolphins vs. Browns | Fox Sports
Raiders vs. Chiefs | ViX
Eagles vs. Vikings | Fox Sports
Jets vs. Panthers
Titans vs. Patriots | Fox Sports
Giants vs. Broncos | 2:05 p.m.
Colts vs. Chargers | 2:05 p.m. | Fox Sports
Packers vs. Cardinals | 2:25 p.m. | Fox Sports
Cowboys vs. Commanders | 2:25 p.m. | Canal 5
49ers vs. Falcons | 6:20 p.m. | ESPN / Disney+
Lions vs. Buccaneers | 5:00 p.m. | ESPN / Disney+
Texans vs. Seahawks | 8:00 p.m. | ESPN / Disney+
¿Dónde ver la NFL en México?
Los partidos se podrán seguir a través de Fox Sports, ESPN, Disney+, Canal 5, ViX y también en NFL Game Pass para quienes deseen disfrutar de toda la jornada.
mrh