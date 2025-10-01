Deportes

NFL Semana 5: horarios en México y TV; así quedan todos los duelos
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Semana 5 de la NFL se jugará del jueves 2 al lunes 6 de octubre de 2025 con juegos clave en Londres y duelos estelares en horario nocturno. A continuación, el calendario en hora del centro de México y los canales mostrados en el material oficial para México.

Jueves 2 de octubre

  • 49ers vs Rams — 6:15 pm — Fox Sports.

Domingo 5 de octubre

  • Browns vs Vikings — 7:30 am.

Ventanilla de las 11:00 am

  • Ravens vs Texans — 11:00 am.

  • Saints vs Giants — 11:00 am.

  • Eagles vs Broncos — 11:00 am — ViX.

  • Jets vs Cowboys — 11:00 am — Fox Sports.

  • Colts vs Raiders — 11:00 am — Fox Sports 2.

  • Panthers vs Dolphins — 11:00 am.

Tarde

  • Titans vs Cardinals — 2:05 pm.

  • Seahawks vs Buccaneers — 2:05 pm — Fox Sports 2.

  • Bengals vs Lions — 2:25 pm.

  • Chargers vs Commanders — 2:25 pm — Nueve.

Domingo por la noche

  • Bills vs Patriots — 6:20 pm — ESPN / Disney+.

Lunes 6 de octubre

  • Jaguars vs Chiefs — 6:15 pm — ESPN / Disney+.

Equipos con descanso: Falcons, Bears, Packers y Steelers.

