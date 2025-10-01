NFL Semana 5: horarios en México y TV; así quedan todos los duelos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Semana 5 de la NFL se jugará del jueves 2 al lunes 6 de octubre de 2025 con juegos clave en Londres y duelos estelares en horario nocturno. A continuación, el calendario en hora del centro de México y los canales mostrados en el material oficial para México.
Jueves 2 de octubre
49ers vs Rams — 6:15 pm — Fox Sports.
Domingo 5 de octubre
Browns vs Vikings — 7:30 am.
Ventanilla de las 11:00 am
Ravens vs Texans — 11:00 am.
Saints vs Giants — 11:00 am.
Eagles vs Broncos — 11:00 am — ViX.
Jets vs Cowboys — 11:00 am — Fox Sports.
Colts vs Raiders — 11:00 am — Fox Sports 2.
Panthers vs Dolphins — 11:00 am.
Tarde
Titans vs Cardinals — 2:05 pm.
Seahawks vs Buccaneers — 2:05 pm — Fox Sports 2.
Bengals vs Lions — 2:25 pm.
Chargers vs Commanders — 2:25 pm — Nueve.
Domingo por la noche
Bills vs Patriots — 6:20 pm — ESPN / Disney+.
Lunes 6 de octubre
Jaguars vs Chiefs — 6:15 pm — ESPN / Disney+.
Equipos con descanso: Falcons, Bears, Packers y Steelers.
mrh