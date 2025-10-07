NFL sanciona a dueño de Cowboys por mostrar el dedo medio en juego contra Jets [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La National Football League (NFL) multó con 250 mil dólares a Jerry Jones, propietario de los Dallas Cowboys, tras realizar un gesto obsceno hacia la afición durante el partido ante los New York Jets, correspondiente a la semana cinco de la temporada 2025.
El incidente ocurrió en el MetLife Stadium el pasado domingo, cuando el equipo tejano selló una victoria contundente de 22-37 sobre los Jets. Jones, quien se encontraba en uno de los palcos del recinto, fue captado por varios videos que ya circulan en redes sociales, realizando un gesto inapropiado hacia la tribuna baja.
En las imágenes se observa a Jones celebrando de pie una anotación de los Cowboys; inicialmente levanta el pulgar derecho, pero al bajar la mano muestra el dedo medio, para finalmente corregir y señalar con el dedo índice hacia el público.
Más temprano, el también empresario y dueño de una de las franquicias deportivas más valiosas del mundo, explicó en entrevista con la estación 105.3 ‘The Fan’, que la seña fue un descuido sin intención de ofender.
“La intención era levantar el pulgar y básicamente señalar a nuestros aficionados porque todos saltaban de alegría. Fue un descuido. Si quieren llamarlo accidental, pueden llamarlo accidental”, afirmó Jones.
Agregó que en ningún momento buscó provocar o burlarse de los seguidores de los Jets y reiteró que la acción fue corregida rápidamente.
Jerry Jones no es el primer propietario sancionado por comportamientos indebidos hacia la afición. En la temporada pasada, David Tepper, dueño de los Carolina Panthers, fue multado con 300 mil dólares tras arrojar una bebida contra seguidores de los Jacksonville Jaguars.
Asimismo, en 2009, Bud Adams, entonces propietario de los Tennessee Titans, también fue sancionado con 250 mil dólares por realizar el mismo gesto contra la afición de los Buffalo Bills. Adams falleció en 2013.
