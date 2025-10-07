NFL sanciona a dueño de Cowboys por mostrar el dedo medio en juego contra Jets [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La National Football League (NFL) multó con 250 mil dólares a Jerry Jones, propietario de los Dallas Cowboys, tras realizar un gesto obsceno hacia la afición durante el partido ante los New York Jets, correspondiente a la semana cinco de la temporada 2025.

El incidente ocurrió en el MetLife Stadium el pasado domingo, cuando el equipo tejano selló una victoria contundente de 22-37 sobre los Jets. Jones, quien se encontraba en uno de los palcos del recinto, fue captado por varios videos que ya circulan en redes sociales, realizando un gesto inapropiado hacia la tribuna baja.

En las imágenes se observa a Jones celebrando de pie una anotación de los Cowboys; inicialmente levanta el pulgar derecho, pero al bajar la mano muestra el dedo medio, para finalmente corregir y señalar con el dedo índice hacia el público.

Más temprano, el también empresario y dueño de una de las franquicias deportivas más valiosas del mundo, explicó en entrevista con la estación 105.3 ‘The Fan’, que la seña fue un descuido sin intención de ofender.