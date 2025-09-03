NFL Game Pass 2025 en México: precios, paquetes y dispositivos compatibles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La temporada 2025 de la NFL podrá disfrutarse completa en México a través de NFL Game Pass, la plataforma oficial de streaming de la liga que permite ver todos los partidos sin necesidad de cambiar de servicio.
El Game Pass, operado en alianza con DAZN, ofrece acceso no solo a la temporada regular, sino también a playoffs y Super Bowl, además de contenido adicional como NFL RedZone, NFL Network y documentales NFL Originals.
Entre las mejoras de este año destacan:
Chats en vivo para interactuar durante los juegos.
Multivista para observar hasta cuatro partidos de manera simultánea.
Acceso directo a estadísticas y momentos destacados.
Season Pro Ultimate
Precio: $610 pesos al mes en seis pagos (total $3,660 pesos).
Incluye: todos los juegos en vivo y bajo demanda, descargas, multivista de hasta 4 juegos, HDR y sonido Dolby 5.1, transmisión en inglés, reproducción en hasta 5 dispositivos en dos locaciones diferentes y acceso en más de 200 países.
Season Pro
Precio: $540 pesos al mes en seis pagos (total $3,240 pesos).
Incluye: todos los juegos en vivo y bajo demanda, descargas, Full HD, transmisión en inglés, uso en 2 dispositivos en una sola locación y acceso en más de 200 países.
Ambos paquetes estarán disponibles hasta el 31 de julio de 2026.
NFL Game Pass puede usarse en:
iPhone, iPad y Apple TV.
Teléfonos y televisores Android.
Consolas PlayStation y Xbox.
Smart TVs de marcas como Samsung, LG, Hisense o Toshiba.
De esta manera, los aficionados podrán seguir todos los partidos de la NFL desde prácticamente cualquier dispositivo, con una cobertura integral que abarca desde la temporada regular hasta el juego más esperado del año: el Super Bowl.
mrh