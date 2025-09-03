NFL Game Pass 2025 en México: precios, paquetes y dispositivos compatibles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La temporada 2025 de la NFL podrá disfrutarse completa en México a través de NFL Game Pass, la plataforma oficial de streaming de la liga que permite ver todos los partidos sin necesidad de cambiar de servicio.

El Game Pass, operado en alianza con DAZN, ofrece acceso no solo a la temporada regular, sino también a playoffs y Super Bowl, además de contenido adicional como NFL RedZone, NFL Network y documentales NFL Originals.

Entre las mejoras de este año destacan: