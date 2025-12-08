NFL en modo Pixar; Eagles y Chargers cobran vida en Monstrópolis

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La NFL y Disney se unen para ofrecer una experiencia deportiva muy divertida: el clásico Monday Night Football se mudará al universo de Monsters, Inc. con una transmisión animada especial que enfrentará a los Philadelphia Eagles y los Los Angeles Chargers en el mundo de Monstrópolis.

Este innovador formato, llamado “Monsters Funday Football”, será transmitido este lunes 9 de diciembre a las 7:00 p.m. (hora del centro de México) a través de Disney+ y ESPN2, transformando el campo del SoFi Stadium en una versión animada y fantástica habitada por los entrañables personajes de Pixar.

Mike Wazowski, se enfundará en el uniforme de los Eagles, mientras que Sulley liderará a los Chargers en una reinterpretación colorida y divertida del fútbol americano profesional. La siempre imponente Roz tomará el rol de reportera de cancha, aportando su característico sarcasmo al desarrollo del juego.

Esta transmisión forma parte de una serie de “altcasts” (transmisiones alternativas) que ESPN, Disney y la NFL han desarrollado para atraer a nuevas audiencias. Iniciaron en 2023 con "Toy Story Funday Football", ambientado en la habitación de Andy, y siguieron con una edición especial inspirada en Los Simpson, con los Bengals y Cowboys en Springfield.

Además del entretenimiento visual, los espectadores podrán seguir el juego en tiempo real, ya que los movimientos de los jugadores reales serán replicados en Monstrópolis mediante tecnología de animación de vanguardia.