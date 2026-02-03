Deportes

NFL en México 2026: ¿Qué equipos podrían venir?

El calendario internacional de la NFL se definirá tras el Super Bowl
San Francisco 49ers o Arizona son los equipos con más probabilidad de jugar en México
MiMorelia.com
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque se esperaba que los Dallas Cowboys fueran uno de los equipos que jugarían en la Ciudad de México en noviembre de 2026, el equipo texano ha descartado esta posibilidad para priorizar su participación en Brasil.

Jerry Jones, dueño de los Cowboys, ha mostrado gran interés en llevar al equipo a Río de Janeiro, donde mantiene negocios. Con esta decisión, el Estadio Azteca queda fuera de la ruta del conjunto texano.

La NFL tiene programado un juego en Australia entre Los Angeles Rams y los Seattle Seahawks. En el escenario ideal, San Francisco 49ers jugaría en México, pero todo depende de si Seattle gana el Super Bowl contra New England. En caso de coronarse campeón, Seattle estaría obligado a inaugurar la temporada como local, provocando un efecto dominó en el calendario internacional.

Esto abriría la puerta para que los 49ers también viajen a Australia y deje libre el lugar en el Estadio Azteca.

Entre las opciones que suenan con más fuerza para jugar en la Ciudad de México están los Arizona Cardinals, aunque la NFL aún no hace un anuncio oficial al respecto.

