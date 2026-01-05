NFL define duelos y transmisiones del Wild Card

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La NFL dio a conocer el calendario oficial de la Ronda de Wild Card, que se jugará del sábado 10 al lunes 12 de enero, con un total de siete partidos que marcarán el inicio de la postemporada.

La actividad comenzará el sábado 10 de enero, cuando Los Angeles Rams se enfrenten a Carolina Panthers a las 3:30 de la tarde, duelo que será transmitido por Canal 5 y FOX Sports. Más tarde, a las 7:00 de la noche, Green Bay Packers chocarán ante Chicago Bears, también por la señal de Canal 5 y FOX Sports.

El domingo 11 de enero la jornada iniciará a las 12:00 del día con el enfrentamiento entre Buffalo Bills y Jacksonville Jaguars, encuentro que podrá verse por Canal 5, ESPN y Disney+. Posteriormente, a las 3:30 de la tarde, San Francisco 49ers se medirán ante Philadelphia Eagles, con transmisión de Canal 5 y FOX Sports. El cierre dominical será a las 7:00 de la noche, cuando Los Angeles Chargers enfrenten a New England Patriots, nuevamente por Canal 5, ESPN y Disney+.

La Ronda de Comodines concluirá el lunes 12 de enero con el duelo entre Houston Texans y Pittsburgh Steelers, programado para las 7:00 de la noche, con transmisión a través de Canal 5, ESPN y Disney+.

Todos los encuentros de esta fase también podrán disfrutarse también mediante NFL Game Pass.