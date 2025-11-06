Deportes

NFL de luto; fallece Marshawn Kneeland a los 24 años

Apenas el pasado 3 de noviembre celebró su primer touchdown en la NFL
ESPECIAL
Rodrigo Peña
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Marshawn Kneeland, ala defensiva y joven promesa de los Dallas Cowboys falleció la mañana del 6 de noviembre, a los 24 años.

La noticia fue confirmada por los Cowboys a través de un comunicado:

Con profunda tristeza, los Dallas Cowboys comunican el trágico fallecimiento de Marshawn Kneeland esta mañana. Marshawn era un compañero muy querido y un miembro valioso de nuestra organización. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina y su familia.

Aunque no se han dado a conocer las causas del fallecimiento, el impacto emocional ha sido profundo. En lo que iba de la temporada, Kneeland había disputado siete de los nueve encuentros y se había consolidado como titular en la defensa del equipo.

Marshawn Kneeland llegó a la NFL en 2024, seleccionado en la segunda ronda del Draft con el pick global número 56, procedente de Western Michigan.

En 2025, su rendimiento estaba en ascenso, culminando con su primer touchdown profesional en el encuentro del Monday Night Football contra los Arizona Cardinals.

Jonathan Perzley, su agente, compartió un mensaje:

“Lo vi luchar desde que era un chico lleno de esperanza en Western Michigan, con el sueño de convertirse en un profesional respetado de los Dallas Cowboys. Marshawn se entregó por completo en cada jugada, en cada entrenamiento y en cada momento en el campo. Perder a alguien con su talento, espíritu y bondad es un dolor que apenas puedo expresar con palabras”.

RPO

NFL
Dallas Cowboys
Marshawn Kneeland

