NFL de luto; fallece Marshawn Kneeland a los 24 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Marshawn Kneeland, ala defensiva y joven promesa de los Dallas Cowboys falleció la mañana del 6 de noviembre, a los 24 años.
La noticia fue confirmada por los Cowboys a través de un comunicado:
Aunque no se han dado a conocer las causas del fallecimiento, el impacto emocional ha sido profundo. En lo que iba de la temporada, Kneeland había disputado siete de los nueve encuentros y se había consolidado como titular en la defensa del equipo.
Marshawn Kneeland llegó a la NFL en 2024, seleccionado en la segunda ronda del Draft con el pick global número 56, procedente de Western Michigan.
En 2025, su rendimiento estaba en ascenso, culminando con su primer touchdown profesional en el encuentro del Monday Night Football contra los Arizona Cardinals.
Jonathan Perzley, su agente, compartió un mensaje:
RPO