NFL: Broncos y Patriots, Rams y Seahawks se disputan su pase al Super Bowl este domingo

Broncos, del fondo a la antesala del Super Bowl

El duelo entre Broncos y Patriots no solo enfrenta a dos históricos de la liga, sino que representa el punto culminante del proceso de reconstrucción encabezado por Sean Payton en Denver.

El camino no fue sencillo. En su primer año al frente del equipo, Payton vivió uno de los episodios más humillantes en la historia de la franquicia, cuando los Broncos cayeron 70-20 ante los Miami Dolphins en septiembre de 2023. Aquel inicio marcó una etapa de ajustes profundos en una organización que acumulaba años sin protagonismo tras su título de 2015.

Uno de los movimientos más arriesgados fue la salida del quarterback Russell Wilson, decisión que dejó un impacto financiero histórico de 85 millones de dólares en dinero muerto, pero que permitió redefinir la identidad del equipo y priorizar el sistema por encima de las figuras.

La apuesta rindió frutos con la llegada de Bo Nix en el Draft de 2024, quien llevó a Denver a una marca de 14-3 y al primer lugar de la Conferencia Americana. Sin embargo, una lesión lo dejó fuera de la postemporada, obligando a que Jarrett Stidham tome los controles del equipo en la Final de la AFC.