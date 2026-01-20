NFL: Broncos y Patriots, Rams y Seahawks se disputan su pase al Super Bowl este domingo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La NFL entra en su fase decisiva este domingo 25 de enero, cuando se disputen los Campeonatos de Conferencia, encuentros que definirán a los dos equipos que avanzarán al Super Bowl.
Final de la Conferencia Americana (AFC)
Denver Broncos vs New England Patriots
Hora: 2:00 de la tarde
Transmisión: Canal 5, ESPN y Disney+
Final de la Conferencia Nacional (NFC)
Los Angeles Rams vs Seattle Seahawks
Hora: 5:30 de la tarde
Transmisión: Canal 5 y Fox Sports
Ambos partidos también podrán seguirse a través de NFL Game Pass, plataforma que ofrece cobertura completa de la postemporada.
El duelo entre Broncos y Patriots no solo enfrenta a dos históricos de la liga, sino que representa el punto culminante del proceso de reconstrucción encabezado por Sean Payton en Denver.
El camino no fue sencillo. En su primer año al frente del equipo, Payton vivió uno de los episodios más humillantes en la historia de la franquicia, cuando los Broncos cayeron 70-20 ante los Miami Dolphins en septiembre de 2023. Aquel inicio marcó una etapa de ajustes profundos en una organización que acumulaba años sin protagonismo tras su título de 2015.
Uno de los movimientos más arriesgados fue la salida del quarterback Russell Wilson, decisión que dejó un impacto financiero histórico de 85 millones de dólares en dinero muerto, pero que permitió redefinir la identidad del equipo y priorizar el sistema por encima de las figuras.
La apuesta rindió frutos con la llegada de Bo Nix en el Draft de 2024, quien llevó a Denver a una marca de 14-3 y al primer lugar de la Conferencia Americana. Sin embargo, una lesión lo dejó fuera de la postemporada, obligando a que Jarrett Stidham tome los controles del equipo en la Final de la AFC.
El entrenador de los Broncos, Sean Payton, informó que Nix sufrió la fractura en una jugada de “primera y diez” desde la yarda 36 de los Bills, con 6:04 minutos restantes en tiempo extra. Nix perdió dos yardas en una jugada de carrera diseñada cuando el safety de Buffalo, Cole Bishop, lo derribó. Cojeaba ligeramente después de la jugada, pero regresó rápidamente al círculo de jugadores.
En la siguiente acción, lanzó un pase incompleto largo al receptor Marvin Mims Jr., en la que el cornerback de los Bills, Tre'Davious White, fue penalizado por interferencia de pase. Nix avanzó por el campo para colocarse con la ofensiva y recibió el siguiente snap para una jugada de rodilla en tierra. Durante esta acción, su tobillo derecho se torció de forma extraña y pareció ceder. Cojeaba notablemente mientras se dirigía a la banda antes del gol de campo ganador de Lutz.
Ahora, Sean Payton está a solo un partido de regresar al Super Bowl, en lo que podría convertirse en uno de los regresos más notables en la historia reciente de la NFL: de una derrota histórica a la antesala de la gloria.
Jarrett Stidham es el mariscal de campo suplente de los Broncos. Firmó con Denver como agente libre en 2023, justo después de que Payton fuera contratado como entrenador en jefe.
Payton ha destacado con frecuencia la experiencia y actitud de Stidham como factores clave para el desarrollo de Nix en sus dos primeras temporadas en la NFL. Stidham fue seleccionado en la cuarta ronda del draft por los New England Patriots en 2019 y jugó tres temporadas allí antes de firmar con los Las Vegas Raiders en 2022, donde fue el suplente de Derek Carr.
