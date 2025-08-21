NFL 2025: Estos serán los juegos de la Semana 3 de pretemporada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– La NFL dio a conocer el calendario oficial de la Semana 3 de la Pretemporada 2025, donde las franquicias tendrán una de sus últimas pruebas antes del arranque de la campaña regular.
Los duelos se disputarán del jueves 21 al sábado 23 de agosto, con transmisión en NFL Network, Prime Video, CBS y también en NFL+.
Calendario completo de la Semana 3
Viernes 22 de agosto
Eagles vs Jets – 7:30 p.m. ET
Falcons vs Cowboys – 8:00 p.m. ET (NFL Network)
Vikings vs Titans – 8:00 p.m. ET (CBS)
Bears vs Chiefs – 8:20 p.m. ET
Sábado 23 de agosto
Ravens vs Commanders – 12:00 p.m. ET
Colts vs Bengals – 1:00 p.m. ET
Rams vs Browns – 1:00 p.m. ET (NFL Network)
Texans vs Lions – 1:00 p.m. ET
Broncos vs Saints – 1:00 p.m. ET
Seahawks vs Packers – 4:00 p.m. ET (NFL Network)
Jaguars vs Dolphins – 7:00 p.m. ET (NFL Network)
Patriots vs Buccaneers – 7:30 p.m. ET
Chargers vs 49ers – 8:30 p.m. ET
Raiders vs Cardinals – 10:00 p.m. ET (NFL Network)
Semana clave
La tercera semana de pretemporada suele ser la más intensa, pues muchos entrenadores aprovechan para probar a sus titulares en situaciones reales de juego y definir la plantilla definitiva que encarará la temporada regular 2025.
