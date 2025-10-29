¿Neymar a Rayados? Monterrey buscaría fichar al astro brasileño en el mercado invernal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El club Rayados de Monterrey estaría preparando un nuevo bombazo para el próximo mercado invernal: el fichaje del astro brasileño Neymar Jr., quien podría llegar como agente libre tras terminar su contrato con el Santos de Brasil.

De acuerdo con información del portal El Futbolero, la directiva regiomontana tiene en la mira al delantero sudamericano como parte de su estrategia para mantenerse como protagonista en el fútbol mexicano, especialmente luego de sumar a figuras internacionales como Sergio Ramos y Sergio Canales.

Aunque Neymar Jr. podría llegar gratis a la Liga MX, la operación sería complicada, ya que Inter Miami también estaría interesado en ficharlo para reunirlo nuevamente con Lionel Messi, con quien formó una de las duplas más exitosas en el FC Barcelona.