¿Neymar a Rayados? Monterrey buscaría fichar al astro brasileño en el mercado invernal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El club Rayados de Monterrey estaría preparando un nuevo bombazo para el próximo mercado invernal: el fichaje del astro brasileño Neymar Jr., quien podría llegar como agente libre tras terminar su contrato con el Santos de Brasil.
De acuerdo con información del portal El Futbolero, la directiva regiomontana tiene en la mira al delantero sudamericano como parte de su estrategia para mantenerse como protagonista en el fútbol mexicano, especialmente luego de sumar a figuras internacionales como Sergio Ramos y Sergio Canales.
Aunque Neymar Jr. podría llegar gratis a la Liga MX, la operación sería complicada, ya que Inter Miami también estaría interesado en ficharlo para reunirlo nuevamente con Lionel Messi, con quien formó una de las duplas más exitosas en el FC Barcelona.
Según medios estadounidenses, el club de Florida le ofrecería un salario de hasta 4 millones de dólares anuales, por lo que Monterrey tendría que igualar o superar esa cifra. Reportes señalan que Rayados podría ofrecerle un contrato similar al de sus estrellas actuales, estimado en 5 millones de dólares por temporada.
Además del aspecto económico, el club regiomontano apostaría por ofrecerle a Neymar un proyecto deportivo sólido y de alto perfil, lo cual podría ser un factor clave para el jugador, quien busca recuperar protagonismo de cara al Mundial 2026.
El interés por Neymar surge también tras el bajo rendimiento del delantero Anthony Martial, cuya llegada desde el Manchester United no ha tenido el impacto esperado en el equipo. Ahora, la directiva de Monterrey busca reforzar su ataque con un nombre de peso internacional que marque diferencia en el campo y en la taquilla.
Hasta el momento, ni el club ni el jugador han hecho declaraciones oficiales sobre una posible negociación, pero la posibilidad de ver a Neymar en la Liga MX ya comienza a generar expectativas entre la afición y los medios deportivos.
mrh