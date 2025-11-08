Necaxa destituye a Fernando Gago por bajo rendimiento en la Liga MX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La etapa de Fernando Gago como director técnico del Club Necaxa ha llegado a su fin. La directiva decidió prescindir de sus servicios tras una temporada sin resultados positivos en la Liga MX.
El entrenador argentino había asumido el cargo en junio de 2025, luego de la salida de Nicolás Larcamón, quien emigró al banquillo de Cruz Azul. Desde su llegada, la expectativa era clara: alcanzar, al menos, la fase de Play-In. Sin embargo, el equipo no logró clasificar, lo que derivó en su destitución.
De acuerdo con fuentes cercanas al club, la decisión fue comunicada directamente a Gago al concluir la fase regular del torneo, donde el Necaxa cerró su participación con un empate ante Mazatlán, resultado que terminó por sellar su destino.
Durante su corto paso al frente del equipo, Gago dirigió 17 partidos, con un saldo de 4 victorias, 5 empates y 8 derrotas, sumando apenas 17 puntos de 51 posibles.
Por el momento, la directiva no ha anunciado quién será el nuevo estratega, aunque se espera un comunicado oficial en las próximas horas donde se informe tanto la salida del técnico como el plan de transición.
La afición necaxista se mantiene a la expectativa del rumbo que tomará el club, cuya falta de estabilidad en el banquillo sigue siendo un tema de preocupación.
mrh