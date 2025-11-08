Necaxa destituye a Fernando Gago por bajo rendimiento en la Liga MX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La etapa de Fernando Gago como director técnico del Club Necaxa ha llegado a su fin. La directiva decidió prescindir de sus servicios tras una temporada sin resultados positivos en la Liga MX.

El entrenador argentino había asumido el cargo en junio de 2025, luego de la salida de Nicolás Larcamón, quien emigró al banquillo de Cruz Azul. Desde su llegada, la expectativa era clara: alcanzar, al menos, la fase de Play-In. Sin embargo, el equipo no logró clasificar, lo que derivó en su destitución.